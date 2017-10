Gepubliceerd op | Views: 689 | Onderwerpen: arbeidsmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september voor het eerst in zeven jaar gedaald. Dat komt doordat veel bedrijven in de zuidelijke staten Texas en Florida kampten met de naweeën van zware tropische stormen.

Er gingen in 's werelds grootste economie afgelopen maand per saldo 33.000 arbeidsplaatsen verloren. Een maand eerder kwamen er nog een herziene 169.000 banen bij. Eerder was een stijging van 156.000 banen gemeld. Economen rekenden voor september gemiddeld op een aanwas van 80.000 banen. Dat zou al veel minder zijn geweest dan de gemiddelde groei van 172.000 banen per maand over het afgelopen jaar.

Ondanks de daling van de werkgelegenheid nam ook het aantal werklozen af. Vorige maand stond 4,2 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking ongewild langs de zijlijn, tegen 4,4 procent in augustus. Dat is het laagste percentage sinds 2001. Het statistisch bureau van het ministerie van Arbeid merkt op dat het werkloosheidscijfer veel minder sterk beïnvloed is door het slechte weer dan de banengroei.

Harvey en Irma

De orkanen Harvey en Irma lieten een spoor van vernieling achter in respectievelijk Texas en Florida. Veel mensen in die relatief dichtbevolkte staten konden niet gaan werken, omdat hun werkplek door het natuurgeweld zwaar beschadigd of onbereikbaar was. Met name in de horeca zaten veel mensen tijdelijk noodgedwongen thuis. Zij waren niet werkloos, maar golden evenmin als werkenden.

Economen gaan ervan uit dat het effect van de orkanen van voorbijgaande aard is en dat de arbeidsmarkt de komende maanden een sterk herstel laat zien. Het is daarom maar de vraag welke conclusies de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, aan de cijfers verbindt. Doorgaans heeft het banenrapport grote invloed op het rentebeleid van de Fed.

Kenners van ING zien in de op het eerste gezicht zwakke cijfers zelfs elementen die een renteverhoging door de Fed in december waarschijnlijker maken. Zij wijzen met name op een sterker dan verwachte stijging van het gemiddelde uurloon. Sinds november 2008 gingen de lonen niet meer zo sterk omhoog.