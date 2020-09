Aandacht voor ECB en brexit in nieuwe beursweek

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - Een nieuw rentebesluit voor de eurozone, door corona getekende macro-economische cijfers en brexitoverleg tekenen de komende beursweek. Nu het kwartaalcijferseizoen vrijwel voorbij is, verleggen beleggers hun aandacht naar deze onderwerpen.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt na zijn beleidsvergadering donderdag een nieuw rentebesluit bekend. Naar verwachting kondigt centralebankpresident Christine Lagarde geen grote wijzigingen aan voor de rentetarieven of het omvangrijke opkoopprogramma tegen de coronacrisis.

Tegelijkertijd werd vorige week duidelijk dat de inflatie in augustus in de eurozone voor het eerst negatief was. Dat doet vermoeden dat de ECB niet lang zal wachten voor er nieuwe maatregelen worden genomen om de inflatie aan te jagen. In de toelichting door Lagarde zal er dan ook veel aandacht uitgaan naar eventuele vervolgstappen van de ECB.

Brexit

Te midden van al het coronanieuws, krijgt de brexit weer een nadrukkelijkere plek tussen het economische nieuws. Onderhandelaars voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie spreken elkaar de komende week opnieuw over een nieuw handelsverdrag. Het Britse kamp gaf al aan niet bang te zijn voor een no-dealscenario, terwijl de Franse regering dit weekeinde zei dat er haast geboden is bij de totstandkoming van een akkoord.

Aan het einde van dit jaar houdt de overgangsperiode na de brexit op. Als er dan geen akkoord is, valt de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk terug op basisregels van de Wereldhandelsorganisatie, waardoor weer importtarieven gaan gelden. In principe wilden Brussel en Londen voor eind oktober een onderhandelingsresultaat hebben.

Verkorte beursweek New York

Uit het Verenigd Koninkrijk komt vrijdag ook een nieuw cijfer over economische groei in de maand juli. Naar verwachting steeg het bruto binnenlands product in die maand ten opzichte van juni, waarmee enig herstel is ingezet na de ongekend diepe val in het tweede kwartaal. Op het macro-economische vlak verschijnen maandag onder andere cijfers over de Duitse industriële productie. Uit Nederland komen nieuwe gegevens over de consumentenprijzen en de industrie.

Easy2Pay, een kleine aan de Amsterdamse beurs genoteerde betalingsverwerker, publiceert maandag nog zijn halfjaarcijfers. In de Verenigde Staten is er donderdag aandacht voor de kwartaalresultaten van softwaregigant Oracle.

In New York is er sprake van een verkorte beursweek. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege de nationale feestdag Labor Day.