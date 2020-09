VS willen grootste chipmaker China mogelijk op zwarte lijst

Voor ASML is het maar 0,12% van de omzet, maar misschien is dat voor de Chinezen genoeg om essentiële lithografische technologische kennis te vergaren. Waarschijnlijk jatten de Chinezen wereldwijd bij verschillende bedrijven delen van de lithografische kennis, beetje bij Nikon, beetje bij Canon, beetje bij ASML, GF, TSMC, Intel, AMD, en dan moeten we ook niet alle toeleveranciers vergeten van deze high tech bedrijven. Het is overigens algemeen kennis bij verschillende Nederlandse firma's dat Chinezen een machine kopen en deze vervolgens uit elkaar schroeven en het ontwerp proberen te kopiëren met reverse engineering. Laat China maar gewoon chips kopen ipv machines om ze te maken.