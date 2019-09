KPN sterkste daler in lichtgroene AEX

Gepubliceerd op | Views: 532

AMSTERDAM (AFN) - KPN was vrijdag de sterkste daler in de AEX-index. Het telecomconcern stond in de schijnwerpers vanwege de voordracht van een nieuwe bestuursvoorzitter. De hoofdindex op het Damrak ging met een bescheiden winst de handel uit. Elders in Europa veerden graadmeters weer wat op na een tussentijds dipje na de publicatie van een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De AEX-index sloot de laatste sessie van de week af met een winst van 0,1 procent op 569,84 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 822,74 punten. De beursgraadmeters in Londen Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent.

KPN verloor 2,6 procent. Het telecombedrijf wil Dominique Leroy aanstellen als nieuwe baas. De Belgische komt over van branchegenoot Proximus. Leroy, die een mogelijke fusie tussen haar oude en nieuwe werkgever niet direct ziet zitten, wordt bij KPN de opvolger van Maximo Ibarra. Proximus zakte in Brussel 2,5 procent.

ASR

ASR (plus 1,3 procent) stond in de AEX bovenaan. Daarmee zette de verzekeraar de opmars. Op donderdag won ASR bijna 5 procent aan beurswaarde na positieve analistenrapporten en een adviesverhoging. Verder viel het verlies van olie- en gasreus Shell (min 1,4 procent) op. De daling houdt mogelijk verband met de lagere olieprijzen door algehele zorgen over de wereldwijde marktvraag.

In de MidKap sloot TomTom bovenaan met een plus van 2,8 procent nadat het een lucratieve deal sloot met techreus Microsoft. SBM Offshore won 0,4 procent. De maritiem oliedienstverlener gaat een langdurige leveringsovereenkomst aan met het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil.

Olieprijzen

In Frankfurt speelden automakers BMW en Volkswagen eerdere winsten kwijt en sloten de sessie iets lager. Volgens The Wall Street Journal begint Justitie in de VS een onderzoek naar de automakers vanwege mogelijk verboden afspraken over emissietesten met de staat Californië. Ook het Japanse Honda en Amerikaanse Ford worden volgens de berichtgeving onder de loep genomen.

De euro was 1,1042 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 55,91 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 60,81 dollar per vat.