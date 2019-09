Gepubliceerd op | Views: 806

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam noteerde vrijdagmiddag nipt in de min. Elders in Europa zakten graadmeters eveneens wat weg. Beleggers kregen onder meer een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid voor de kiezen. In Amsterdam stond KPN in de schijnwerpers na de voordracht van een nieuwe bestuursvoorzitter. Verder was TomTom in trek na een deal met Microsoft.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent lager op 567,781 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 821,04 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent. Frankfurt noteerde nog wel 0,2 procent hoger.

KPN was de sterkste daler in de hoofdindex in Amsterdam met een verlies van bijna 3 procent. Het telecombedrijf wil Dominique Leroy aanstellen als nieuwe baas. De Belgische komt over van branchegenoot Proximus. Leroy wordt de opvolger van Maximo Ibarra. Proximus zakte in Brussel 2,8 procent.

ASR

ASR (plus 1,7 procent) stond bovenaan. Daarmee zette de verzekeraar de opmars. Op donderdag won ASR bijna 5 procent aan beurswaarde na positieve analistenrapportenen een adviesverhoging.

Verder viel het verlies van olie- en gasreus Shell (min 1,5 procent) op. De daling houdt mogelijk verband met de lagere olieprijzen door algehele zorgen over de wereldwijde marktvraag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,5 procent tot 54,84 dollar. Brentolie zakte 2,1 procent tot 59,73 dollar per vat.

TomTom

In de MidKap stond TomTom bovenaan met een plus van 4,4 procent. De navigatiedienstverlener heeft een deal getekend om zijn diensten te integreren met het Microsoft Connected Vehicle Platform. Informatie kan daardoor van voertuigen worden gestuurd naar Microsofts clouddienst Azure. Metalenspecialist AMG sloot de rij met een min van 2,5 procent.

SBM Offshore won 0,2 procent. De maritiem oliedienstverlener gaat een langdurige leveringsovereenkomst aan met het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil, voor mogelijke toekomstige orders voor productie- en opslagschepen.

Waarde euro

In Oslo zakte Telenor 4 procent. De gesprekken over een samenwerking tussen het Noorse telecombedrijf en de Maleisische branchegenoot Axiata hebben geen overeenkomst opgeleverd.

De euro was 1,1049 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder.