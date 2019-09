'Wall Street verwerkt tegenvallend banenrapport VS'

Gepubliceerd op | Views: 1.105 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een licht hogere opening, na de stevige plussen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat voor een groot deel uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat zwakker uitviel dan verwacht. Verder wordt uitgekeken naar een speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Die toespraak zal nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen rond het rentebeleid van de Fed.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in augustus, afgezien van de landbouwsector, 130.000 banen bij in de Verenigde Staten, na een naar beneden bijgestelde aanwas van 159.000 arbeidsplaatsen een maand eerder. De banengroei was lager dan voorzien want economen hadden gemiddeld op 160.000 nieuwe banen gerekend. De werkloosheid in 's werelds grootste economie was stabiel op 3,7 procent.

Het banenrapport is van groot belang voor het rentebeleid van de Fed. Powell geeft om 18.30 uur (Nederlandse tijd) een speech in het Zwitserse Zürich over de economische vooruitzichten en monetair beleid. Naar verwachting gaat de Amerikaanse koepel van centrale banken later deze maand de rente verder verlagen. In juli kwam de centrale bank met de eerste renteverlaging in meer dan tien jaar.

Onderzoek Google en Facebook

De ontwikkelingen aan het handelsfront worden ook gevolgd. China kondigde aan de kapitaaleisen voor banken verder te versoepelen om zo de economie te stimuleren die kampt door tegenwind van de handelsoorlog met de VS. De afgelopen dagen kreeg het sentiment op de financiële markten steun van berichten dat China en de VS opnieuw handelsoverleg gaan houden.

Bij de bedrijven lijkt yoga- en sportkledingmerk Lululemon Athletica een hogere opening te krijgen, na een verhoging van de prognoses voor 2019. Daarnaast meldde The Wall Street Journal dat Amerikaanse staten niet alleen werken aan een kartelonderzoek tegen internetgigant Google, maar ook socialmediaplatform Facebook in het vizier hebben. Volgens de zakenkrant kunnen ook andere bedrijven nog onder de loep worden genomen.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 1,4 procent hoger op 26.728,15 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent tot 2976,00 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,8 procent tot 8116,83 punten.