Banengroei VS minder sterk dan verwacht

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus minder sterk toegenomen dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 130.000 banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op 160.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Daarmee kwam de groei van de werkgelegenheid op het laagste niveau sinds mei. De banengroei in juli werd bijgesteld tot 159.000, van een eerder gemelde 164.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7 procent, wat het laagste niveau in vijftig jaar is. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,4 procent op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,3 procent gerekend.

In de private sector was de banengroei een stuk minder dan een maand eerder en ook beduidend lager dan economen hadden verwacht. Dat kan samenhangen met de oplopende handelsspanningen met China, waardoor bedrijven in de VS terughoudender zijn met het aannemen van nieuw personeel. Verder staat de handel onder druk door de handelsvete.

Volkstelling 2020

Bij de Amerikaanse overheid werden 25.000 extra tijdelijke werknemers in dienst genomen in verband met voorbereidingen voor de volkstelling in 2020, die om de tien jaar wordt gehouden in de VS.

Het banenrapport wordt door beleggers scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve. Naar verwachting gaat de Fed later deze maand de rente opnieuw verlagen, nadat de Amerikaanse koepel van centrale banken in juli voor het eerst in meer dan tien jaar met een renteverlaging kwam.