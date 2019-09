Groei van vraag naar vliegreizen nam af

Gepubliceerd op | Views: 299

GENÈVE (AFN) - De toename in de vraag naar vliegreizen is in juli afgevlakt. In die maand nam de vraag met 3,6 procent toe ten opzichte van juli 2018. Een maand eerder lag de groei met 5,1 procent op jaarbasis een stuk hoger. Onder meer importheffingen, handelsoorlogen en brexitonzekerheid zorgden voor een zwakkere vraag, meent brancheorganisatie IATA.

De vraag naar vliegreizen nam in alle gebieden toe, waarbij de Aziatische markt het hardst groeide en die in het Midden-Oosten het minst hard. De capaciteit ging met 3,2 procent minder hard omhoog dan de toename van de vraag. Dat leidde tot een bezettingsgraad die met 0,3 procentpunt steeg tot 85,7 procent.

De groei van de luchtvaart in Europa was met 3,3 procent op jaarbasis de kleinste sinds midden 2016. De bezettingsgraad lag met 89 procent het hoogste van alle regio's.