'Belangrijke productintegratie TomTom met Microsoft'

Android auto is in-car entertainment en koppeling met je telefoon voor de berijder dus alles wat de consument ziet. Dat is niet de markt waar Tomtom zich in begeeft of nastreeft, de techniek aangaande autonooom rijden zit niet naast je spotify en youtube appje in je dashboard waar android auto over gaat.

Onjuiste of in ieder geval onvolledige berichtgeving.



Tomtom wil helemaal niet concurreren op dat vlak, en autofabrikanten willen vooralsnog zeer duidelijk niet in zee met google vwb autonoom rijden.



Anders kan GM ook wel stoppen met Cruise (en dat doen ze bepaald niet), is Tomtom's testauto geen Volvo en is RNM niet een van de launching partners voor het microsoft platform maar dat wordt niet vermeld in het stuk. Je kunt net zo makkelijk stellen dat Apple Carplay een bedreiging is voor Tomtom, is niet zo gaat over een ander stuk techniek.