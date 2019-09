'Tegenvallende winst voor FNG'

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - De winst van kledingbedrijf FNG was een tegenvaller, vinden analisten van ING. Het Belgische bedrijf, dat ook een notering heeft in Amsterdam, betaalde een veel hoger belastingpercentage dan het bedrijf had voorzien. Desondanks viel de winst nog altijd haast een derde hoger uit dan in het eerste halfjaar van 2018.

Ook de omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat zonder eenmalige posten stegen minder hard dan ING had verwacht. Wel droegen alle drie divisies goed bij aan de groei. De analisten noemen de resultaten van FNG dan ook redelijk, zeker in het licht van het weer dat niet meehielp voor Europese winkels in de eerste jaarhelft.

De marktvorsers zien in de rapportage een bevestiging van de ambitieuze groeiplannen van FNG en succesvolle reorganisaties bij Miss Etam en Brantano. Verder hebben de onlineverkopen en uitbreiding van het winkelnetwerk FNG goed gedaan.

ING heeft een buy-advies voor FNG met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel FNG stond rond 10.35 uur 1,2 procent hoger op 17,50 euro.