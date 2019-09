'Deal SBM en Exxon vooral voor Guyana'

Gepubliceerd op | Views: 923

AMSTERDAM (AFN) - De langlopende overeenkomst tussen maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en olieconcern ExxonMobil bij de levering van productie- en opslagschepen (FPSO's) zal vooral betrekking hebben op projecten voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het nieuws.

Volgens SBM wordt hiermee een niet-exclusief algemeen juridisch raamwerk gelegd wat betreft bouw, ontwerp en installatiewerk rond potentiële contracten voor geleasede FPSO's. SBM wijst op de al decennialange samenwerking met het Amerikaanse ExxonMobil op het gebied van drijvende productiesystemen.

SBM en ExxonMobil werken momenteel samen bij FPSO's voor het grote Liza-project voor de kust van Guyana. KBC denkt dat er potentie is voor vijf of meer FPSO's tegen 2025 voor Guyana, waar tot dusver een geschatte reserve is gevonden van meer dan 6 miljard vaten olie. Het advies voor SBM staat op buy, met een koersdoel van 22 euro.

Positief nieuws

ING spreekt van positief nieuws voor SBM, omdat door de overeenkomst tijd zou worden bespaard bij het inschrijven voor opdrachten van ExxonMobil. Dat zou dus het gehele proces rond FPSO's versnellen. De deal onderstreept de relatie tussen SBM en ExxonMobil, met een grotere waarschijnlijkheid dat SBM meer werk krijgt, met name in Guyana, maar ook buiten dat gebied. Het advies bij ING staat op buy, met een koersdoel van 20 euro.

Het aandeel SBM noteerde vrijdagochtend omstreeks 10.30 uur een min van 0,3 procent op 15,49 euro.