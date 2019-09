'Nieuwe topvrouw KPN zet koers KPN voort'

Gepubliceerd op | Views: 1.049

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Dominique Leroy, de nieuwe topvrouw van KPN, zet het al uitgestippelde langetermijnplan van het telecombedrijf voort. Dat schrijven kenners bij KBC Securities. Zij merken verder op dat Leroy een ervaren bestuurder is en ook "een inspirerend leider". Daarnaast houdt ze het klantenbelang altijd voor ogen, aldus analisten.

Vorig jaar kondigde KPN zijn strategie tot 2021 aan, waaronder de focus op winstgevendheid en versnelde versimpeling en digitalisering van processen en producten als belangrijke pijlers. Afgaand op het eerste commentaar van Leroy is ze niet van plan om hier van af te wijken, denkt KBC. Daarnaast vinden de marktvorsers het positief dat het telecombedrijf in een korte tijd vervanging heeft gevonden voor Maximo Ibarra, de vertrekkende topman.

Marktkenners bij Citi verwachten ook niet dat Leroy aan bestaande plannen van KPN gaat tornen. Als dat wel gebeurt, zal dat "beperkt" zijn. Verder hebben de analisten lovende woorden voor Leroy. "Veel mensen binnen de sector en beleggers hebben respect voor haar."

Transitie

De transitie van Leroy van Proximus naar KPN verloopt soepel, naar verwachting van de analisten van Citi. De twee telecombedrijven hebben veel overeenkomsten. Bovendien presteerde Proximus de afgelopen jaren vooral beter op de zakelijke markt ondanks de uitdagende omstandigheden. De kenners denken dat Leroy deze ervaring ook bij KPN kan inzetten.

Ook marktkenners bij ING verwachten geen wijzigingen aan de koers van KPN. Daarnaast benadrukken ze dat er in het verleden geruchten waren over een mogelijke samensmelting van Proximus en KPN. Leroy was er echter toen tegen en lijkt aan deze positie te hebben vastgehouden, aldus ING.

Vergelijkbare bedrijven

Verder concluderen ING-analisten dat Leroy goed past bij KPN. Zij spreekt "perfect" Nederlands, mede na jarenlange ervaring bij Unilever. Daarnaast zijn Proximus en KPN zeer vergelijkbaar als bedrijven. Beide hebben hun thuismarkt als focus, zijn gepositioneerd in het premium-marktsegment, moeten grote investeringen maken in glasvezelnetwerken en moeten hun beleid ten aanzien van het personeel aanpassen. De marktvorsers waarschuwen wel dat met de komst van Leroy enkele bestuursleden van KPN, zoals de financieel directeur, kunnen vertrekken omdat ze voor zichzelf rekening hielden met de toppositie bij het bedrijf.

Zowel KBC als ING hanteren een hold-advies op KPN met een koersdoel van 2,90 euro. Citi heeft een koopadvies op het telecombedrijf met een richtprijs van 3 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.40 uur 1,5 procent lager op 2,85 euro.