KPN zakt, TomTom stijgt op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam bleef vrijdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke koerswinsten en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Op het Damrak zakte KPN na de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter. TomTom was in trek na een deal met Microsoft.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 569,53 punten. De MidKap daalde een fractie tot 823,42 punten. De beurzen in Londen en Parijs bleven vrijwel vlak. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in juli.

KPN (min 1,4 procent) was hekkensluiter in de AEX. Het telecomconcern wil Dominique Leroy aanstellen als nieuwe baas. De Belgische komt over van branchegenoot Proximus en begint op 1 december. Leroy wordt de opvolger van Maximo Ibarra. In een interview met de krant L'Echo zei Leroy een fusie tussen KPN en Proximus niet direct te zien zitten. Proximus zakte in Brussel 2,6 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de stijgers aan met een winst van 0,6 procent.

In de MidKap ging TomTom aan kop met een plus van 2,8 procent. Het bedrijf heeft een deal getekend om zijn navigatie te integreren met het Microsoft Connected Vehicle Platform. Informatie kan daardoor van voertuigen worden gestuurd naar Microsofts clouddienst Azure. Metalenspecialist AMG sloot de rij met een min van 1,5 procent.

SBM Offshore won 0,3 procent. De maritiem oliedienstverlener gaat een langdurige leveringsovereenkomst aan met het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil, voor mogelijke toekomstige orders voor productie- en opslagschepen.

De euro was 1,1038 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 56,23 dollar. Brentolie zakte een fractie tot 60,93 dollar per vat.