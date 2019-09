AEX opent licht lager

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke koerswinsten en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 568,72 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 825,93 punten. De beurs in Londen daalde 0,3 procent en Parijs verloor 0,1 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in juli.

KPN zakte ruim 1 procent in de AEX. Het telecomconcern wil Dominique Leroy aanstellen als nieuwe bestuursvoorzitter. De Belgische komt over van branchegenoot Proximus en begint op 1 december. Leroy wordt de opvolger van Maximo Ibarra. In een interview met de Franstalige Belgische krant L'Echo zei Leroy een fusie tussen KPN en Proximus niet direct te zien zitten. Proximus zakte op de beurs in Brussel bijna 3 procent.