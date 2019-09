Alibaba koopt e-commerceplatform Kaola

Gepubliceerd op | Views: 507

HANGZHOU (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internetgigant Alibaba koopt het webwinkelbedrijf Kaola van zijn branchegenoot NetEase. Met de overname, die al langer in de lucht hing, is 2 miljard dollar gemoeid. Alibaba investeert ook honderden miljoenen dollars in de muziekstreamingdienst van NetEase.

Kaola is onder Chinese consumenten vooral bekend als populaire webshop voor veel buitenlandse merken. Alibaba, dat een groot vergelijkbaar e-commerceplatform heeft, zou volgens kenners samen met Kaola goed zijn voor 60 procent van alle Chinese verkopen van merkproducten van over de grens. NetEase heeft na de verkoop van Kaola meer middelen beschikbaar om zich te richten op zijn tak voor games.

Alibaba en NetEase kondigden aan ook verdere mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Daarbij proberen ze vooral hun grote concurrent Tencent het hoofd te bieden. Dit technologiebedrijf roert zich steeds meer op de markt voor onlinewinkelen en is in China een grote aanbieder van games.