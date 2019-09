'Beurshandel in teken banenrapport VS'

Gepubliceerd op | Views: 1.656 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag naar verwachting licht lager. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen beginnen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de recente sterke koerswinsten en kijken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Een cijfer over de Duitse industriële productie viel voorbeurs tegen.

Op het Damrak staat KPN in de schijnwerpers. Het telecomconcern wil Dominique Leroy aanstellen als nieuwe bestuursvoorzitter. De Belgische komt over van branchegenoot Proximus en begint op 1 december. Leroy wordt de opvolger van Maximo Ibarra. Die is aan zijn laatste maand bezig bij KPN voor hij overstapt naar Sky Italia. In een interview met de Franstalige Belgische krant L'Echo liet Leroy weten een fusie tussen KPN en Proximus niet direct te zien zitten.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore liet weten een langdurige leveringsovereenkomst aan te gaan met het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil, voor mogelijke toekomstige orders voor productie- en opslagschepen (FPSO's). Er werden geen financiële details over de overeenkomst gemeld.

TomTom

TomTom maakte bekend een deal te hebben getekend om zijn navigatie te integreren met het Microsoft Connected Vehicle Platform. Informatie kan daardoor van voertuigen worden gestuurd naar Microsofts Azure. Via die clouddienst kan de data worden gebruikt door automakers om producten en diensten te verbeteren en op het terrein van autonoom rijden.

Kledingwinkelbedrijf FNG, dat een beursnotering heeft in Amsterdam en Brussel, heeft de omzet in het afgelopen halfjaar zien stijgen. Volgens de eigenaar van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps tonen de halfjaarcijfers aan dat de omzet "positief evolueert naar 534 miljoen euro op jaarbasis".

Afsluiten met winst

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend met winst. De AEX-index klom 1 procent tot 569,10 punten en de MidKap won eveneens 1 procent, tot 823,51 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,1 procent bij. De Londense FTSE zakte 0,6 procent door de politieke strubbelingen rond de brexit. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 26.728,15 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,8 procent.

De euro was 1,1038 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 56,30 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent op 60,90 dollar per vat.