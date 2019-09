Gepubliceerd op | Views: 1.017 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in juli met 0,6 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau. De Duitse industrie kampt met tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen en de afzwakkende economie.

Economen rekenden gemiddeld juist op een stijging met 0,4 procent. In juni nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 1,1 procent af. Op jaarbasis ging de productie in de Duitse industrie in juli met 4,2 procent omlaag, na een bijgestelde afname van 4,7 procent in de voorgaande maand.

Als wordt gekeken naar productgroepen was een daling te zijn bij investeringsgoederen, waaronder machines. Bij consumentengoederen steeg de productie. Bij halffabricaten en energie nam de productie ook af, terwijl in de bouw een kleine plus was te zien.

Teleurstellende cijfers

Donderdag bleek nog dat de Duitse fabrieksorders in juli met 2,7 procent zijn gedaald op maandbasis, wat sterker is dan economen hadden voorspeld. De orders uit landen buiten de eurozone gingen daarbij fors omlaag.

ING-econoom Carsten Brzeski sprak van teleurstellende cijfers, met slechte vooruitzichten op de korte termijn voor de Duitse industrie. Het is moeilijk om signalen van een snel herstel te vinden, aldus Brzeski. Al met al is het derde kwartaal van dit jaar zeer zwak begonnen voor de industrie in Duitsland. De tegenvallende industriegegevens bieden extra argumenten voor de Europese Centrale Bank (ECB) om met nieuwe stimuleringsmaatregelen te komen, verklaarde hij.