Nikkei sluit week hoger af

Gepubliceerd op | Views: 437

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is vrijdag hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street, waar beter dan verwachte Amerikaanse macro-economische cijfers zorgden voor een positieve stemming. Een goedkopere Japanse yen en de hoop op een positieve uitkomst van de handelsgesprekken, die de Verenigde Staten en China begin oktober zullen houden, bleven het sentiment ondersteunen. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een winst van 0,5 procent het weekeinde in op 21.199,57 punten. De Japanse autofabrikanten Nissan en Honda, die veel omzet behalen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen, en stegen 2,5 procent en 3 procent. Het Japanse telecomconcern SoftBank zakte 2,7 procent. The We Company, het bedrijf achter de startup voor gedeelde werkruimten WeWork, gaat mogelijk voor veel minder geld naar de beurs dan eerder was gehoopt. SoftBank is een grote investeerder in het bedrijf.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en in Hongkong dikte de Hang Seng-index 0,2 procent aan. Het Chinese telecombedrijf ZTE steeg bijna 9 procent. De nieuwe Italiaanse regering wil lokale bedrijven toestemming geven om overeenkomsten te sluiten op het gebied van 5G met de Chinese telecombedrijven ZTE en Huawei. Volgens de VS vormen ZTE en Huawei een risico voor cyberspionage door de Chinese overheid. Verder verlaagde kredietbeoordelaar Fitch zijn oordeel over Hongkong, onder meer door de langdurige demonstraties en onrust.

De Kospi in Seoul klom 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.