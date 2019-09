Leroy gaat er bij KPN in loon op vooruit

@het zwaard

Ik ben het met u eens dat ze een prima bestuursCV heeft. Dat pleit zeker in haar voordeel. Het is heel makkelijk om iemand af te kraken en dan ook nog omdat het een vrouw is. Ik hoop voor haar, voor het bedrijf en voor de aandeelhouders dat ze gaat bewijzen dat de kwaliteit van haar kunnen er toe doet en dat gender er niets toe hoeft te doen.

Ik sta er verder neutraal in maar men is vast niet over 1 nacht ijs gegaan om haar voor te dragen.