'Aramco wil investeren in techbedrijven'

DHAHRAAN (AFN) - Het Saudi-Arabische staatsoliebedrijf Aramco wil een investeringsfonds opzetten om geld in technologiebedrijven te steken. Daar zou Aramco 1 miljard dollar in willen steken, lieten bronnen aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal weten.

Aramco, dat met de stap een concurrent zou worden van bijvoorbeeld het Japanse telecomconcern SoftBank, zou een kantoor willen openen in Silicon Valley. Het bedrijf zou vooral willen investeren in technologieën die aansluiten op de olie-activiteiten.