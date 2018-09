Verliezen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 2.591 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten. Ook elders in Europa waren rode koersborden te zien. De internationale handelsperikelen en de zorgen over de opkomende markten speelden de beurzen parten. Op het Damrak ging Kas Bank in de uitverkoop na teleurstellende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent in de min op 539,37 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 772,79 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Kas Bank 17,5 procent. De effectendienstverlener boekte afgelopen halfjaar minder winst. Ook de opbrengsten vielen lager uit. Het bedrijf verwacht dat de tweede helft van dit jaar en volgend jaar uitdagend zullen zijn.

Grootste stijger

AkzoNobel was met een plusje van 1,2 procent de grootste stijger in de AEX. ArcelorMittal zakte uiteindelijk 0,5 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de staalfabrikant een akkoord gesloten met de Italiaanse vakbonden over de voorwaarden voor de overname van staalfabrikant Ilva. Altice Europe was de grootste daler met een min van bijna 7 procent.

Digitaal beveiliger Gemalto won 0,8 procent. De Amerikaanse toezichthouder CFIUS heeft goedkeuring gegeven voor de overname van Gemalto door zijn Franse branchegenoot Thales.

Positieve resultaten

Galapagos verloor 3,6 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft samen met partner Gilead Sciences positieve resultaten behaald in een studie met het middel filgotinib tegen de ziekte van Bechterew, een gewrichtsaandoening, maar kon beleggers niet overtuigen.

Bij de middelgrote bedrijven was vastgoedbedrijf WDP de grootste stijger met een plus van 1 procent. Chiptoeleverancier Besi leverde 3,3 procent in en stond onderaan.

Toonaangevend

In Frankfurt zakte Commerzbank 2,3 procent. De Duitse bank moet deze maand zijn plek in de toonaangevende DAX-index afstaan aan fintechbedrijf Wirecard (plus 1,3 procent).

De euro was 1,1618 dollar waard, tegen 1,1623 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent in waarde tot 67,53 dollar. Brentolie werd 1,4 procent minder waard tot 76,16 dollar per vat.