Zoekbedrijf Elastic in New York naar de beurs

AMSTERDAM (AFN) - Het Amsterdamse zoekbedrijf Elastic werkt aan een beursgang in New York. Dat blijkt uit een prospectus die het technologiebedrijf bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft ingediend.

Geruchten over de beursgang doen al langer de ronde. In een bericht op technologiesite Recode repten ingewijden eerder over een bedrag van 1,5 miljard tot 3 miljard dollar dat met de stap naar de beurs zou worden opgehaald.

Elastic heeft software ontwikkeld om grote databestanden te doorzoeken. Het bedrijf rekent onder meer eBay, Airbus, Vimeo en Ticketmaster tot zijn klanten.