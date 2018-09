ING schikt met beursuitbater New York

Gepubliceerd op | Views: 1.957

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ING-dochter ING Financial Markets heeft een schikking van 5 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse beursuitbater New York Stock Exchange (NYSE). ING had de regels omtrent zogeheten American Depository Receipts, een soort aandelen, overtreden. Die overtredingen vonden plaats van 2007 tot en met 2015.

Een voormalig medewerker van ING Financial Markets heeft ook geschikt met NYSE.