Wall Street voorzichtig uit de startblokken

Gepubliceerd op | Views: 600

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen zijn donderdag zonder grote bewegingen geopend. Zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict hingen weer boven de markt. Beleggers volgen ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada over een nieuw vrijhandelsverdrag. Daarover wordt weer verder gepraat nu er nog altijd geen witte rook is.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 26.001 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in op 2885 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,2 procent omlaag op 7974 punten.

Tesla steeg 1,7 procent na een rapport van UBS. Die bank verwacht dat de maker van elektrische auto's in de tweede jaarhelft nog winstgevend zal zijn, maar dat de marges volgend jaar in rap tempo zullen slinken.

Branchegenoot Ford ging 0,4 procent omhoog. De automaker moet 1,6 miljoen exemplaren van zijn pick-uptruck F-150 terugroepen, omdat de autogordels tot brand kunnen leiden.