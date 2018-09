'Wall Street wacht handelsbesluit af'

Gepubliceerd op | Views: 2.093

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan naar verwachting voor opening zonder grote bewegingen. Zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict hangen weer boven de markt. Beleggers volgen ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada over een nieuw vrijhandelsverdrag. Verder wordt gekeken naar een nieuw banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De markten wachten af of de Amerikaanse president Donald Trump daadwerkelijk importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese goederen invoert, iets waar hij eerder al mee dreigde. De inspraaktermijn voor die maatregel loopt af. Peking heeft net als bij eerdere importheffingen aangekondigd met maatregelen van dezelfde omvang terug te slaan.

Een ander groot vraagteken is de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en Canada. Vertegenwoordigers van de buurlanden onderhandelden woensdag tot diep in de nacht over een nieuw vrijhandelsverdrag, maar er is nog geen witte rook.

Banengroei

Uit cijfers van ADP komt naar voren dat de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven vorige maand minder sterk was dan economen hadden verwacht. Het rapport van de loonstrookverwerker geldt als voorbode van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt.

Van de bedrijven weet Tesla de aandacht op zich gericht. Marktvorsers van UBS verwachten dat de maker van elektrische auto's in de tweede jaarhelft nog winstgevend zal zijn, maar dat de marges volgend jaar in rap tempo zullen slinken.

Schijnwerpers

Ford staat om een andere reden in de schijnwerpers. De automaker moet 1,6 miljoen exemplaren van zijn pick-uptruck F-150 terugroepen, omdat de autogordels tot brand kunnen leiden.

Woensdag lieten aandelenbeurzen in New York een gemengd beeld zien. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 25.974,99 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2888,60 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 7995,17 punten.