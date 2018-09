Gepubliceerd op | Views: 655 | Onderwerpen: staal

ROME (AFN/RTR) - Staalgigant ArcelorMittal heeft een akkoord gesloten met Italiaanse vakbonden over de voorwaarden voor de overname van staalfabrikant Ilva. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De twee partijen zouden de overeenkomst later in de middag officieel bekendmaken.

De bonden zijn het naar verluidt eens geworden over het aantal werknemers dat na de overname in dienst van ArcelorMittal blijft. Het akkoord zou ook voorzien in 250 miljoen euro hulp van de Italiaanse regering, bedoeld om werknemers aan te moedigen vervroegd ontslag te nemen.

ArcelorMittal, met beursnotering in Amsterdam, kwam vorig jaar als meest geschikte overnamepartij uit de bus voor Ilva. Die onderneming kwam in acute geldnood na een groot vervuilingsschandaal in de Zuid-Italiaanse stad Taranto.

De nieuw aangetreden vicepremier Luigi di Maio plaatste dit jaar plots kanttekeningen bij de beoogde overname en eiste nieuw onderzoek het biedingsproces. De deadline voor een definitief fiat uit Rome vervalt vrijdag.