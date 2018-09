Bedrijfsleven ziet niets in consolidatie post

Geen consolidatie volgens groot verbruikers! Gewoon UPD aanbesteden. Oneigenlijke concurrentie in stand houden. En PostNL naar de gallemiezen. Banken en verzekeraars voorop!



Dezelfde bedrijven die in het recente verleden alle hulp nodig hadden van de overheid en de belastingbetaler. Maar vanwege de rentespread komen ze er weer bovenop. 0,03 procent ontvangen en 2% of meer betalen. Redelijke winstmarge. Maar een Euro voor een postzegel is te veel laat staan dat ze zelf een paar cent meer betalen!



En die paar cent mogen ook naar Sandd. Dat is mij om het even. Maar wel zelf bezorgen, dat heeft de rechter bepaald. Of een redelijke vergoeding betalen aan PostNL. En de UPD aan besteden? Prima, gewoon doen. Dan mag ING, Rabo of ABN de financiering doen voor het optuigen van het netwerk.