'Teleurstellende resultaten Kas Bank'

AMSTERDAM (AFN) - Effectendienstverlener Kas Bank kwam donderdag met teleurstellende resultaten over de brug. Volgens analisten van ING vielen met name de kosten hoger uit dan geraamd. Dat was volgens de kenners ook de belangrijkste reden dat het bedrijf niet aan de gemiddelde verwachtingen wist te voldoen.

Kas Bank zette een halfjaarwinst in de boeken van 5,1 miljoen euro. Deze viel daarmee lager uit dan de 7,8 miljoen euro die ING had voorzien. Kas Bank investeerde onder meer flink in IT-initiatieven. Die zijn nodig om de ingezette transformatie naar een bewaar- en administratiedienstverlener voor professionele beleggers te bewerkstelligen.

Volgens ING staan Kas Bank evengoed een aantal uitdagende transitiejaren te wachten. Maar de investeringen brengen volgens de kenners ook kansen met zich mee. Verder wijst ING op de beoogde kostenbesparing van 20 miljoen euro dit jaar en vooral het gegeven dat Kas Bank hiermee voor op schema loopt.

ING handhaafde zijn hold-advies op Kas Bank met een koersdoel van 11 euro. Het aandeel Kas Bank noteerde omstreeks 09.40 uur 13,3 procent in de min op 9,75 euro.