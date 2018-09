Gepubliceerd op | Views: 3.300

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag opnieuw omlaag. Ook elders in Europa stonden de meeste beurzen in het rood. De internationale handelsperikelen en de zorgen over de opkomende markten bleven zorgen voor terughoudendheid onder beleggers. Op het Damrak ging effectendienstverlener Kas Bank hard onderuit na een handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 544,72 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 776,39 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen leverden tot 0,3 procent in. Parijs won 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Kas Bank 14 procent. De effectendienstverlener boekte afgelopen halfjaar minder winst. Ook de opbrengsten vielen lager uit. Het bedrijf verwacht dat de tweede helft van 2018 en 2019 uitdagend zullen zijn.

Daler

Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,5 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,9 procent. Digitaal beveiliger Gemalto won 0,7 procent. De Amerikaanse toezichthouder CFIUS heeft goedkeuring gegeven voor de overname van Gemalto door zijn Franse branchegenoot Thales.

Galapagos (min 1,1 procent) zag een eerdere koerswinst verdampen. Het biotechnologiebedrijf heeft samen met partner Gilead Sciences positieve resultaten behaald in een studie met het middel filgotinib tegen de ziekte van Bechterew. Dat is een aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom gaan ontsteken.

Overname

Aalberts Industries daalde 0,7 procent na een kleine overname. De industrieel toeleverancier neemt het Amerikaanse Roy Metal Finishing (RMF) over.

Hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven was bouwer BAM met een verlies van ruim 2 procent. Vastgoedbedrijf WDP voerde de stijgers aan met een plus van 0,8 procent.

Plek

In Frankfurt zakte Commerzbank 1,1 procent. De Duitse bank moet deze maand zijn plek in de toonaangevende DAX-index inleveren. De plek van Commerzbank wordt ingenomen door Wirecard (plus 2 procent), een fintechbedrijf. In Londen klom retailer Dixons Carphone bijna 3 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,1631 dollar waard, tegen 1,1623 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 68,51 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 77,09 dollar per vat.