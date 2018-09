Fabrieksorders in Duitsland weer omlaag

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in juli opnieuw gedaald, na de scherpe neergang een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De Duitse industrie kampt met de toenemende handelsspanningen in de wereld, waardoor de orders uit het buitenland onder druk stonden.

De orders gingen met 0,9 procent omlaag op maandbasis. In juni was nog sprake van een bijgestelde daling met 3,9 procent. Economen hadden gemiddeld verwacht dat de orderontvangst met 1,8 procent zou stijgen in juli.

De orderkrimp hangt samen met een stevige daling van de bestellingen uit het buitenland. Die namen met 3,4 procent af. Daarbij lagen de orders uit landen van de eurozone 2,7 procent lager, terwijl de bestellingen uit de rest van de wereld met 4 procent krompen. De binnenlandse orderontvangst steeg met 2,4 procent.

Op jaarbasis gingen de Duitse fabrieksorders ook met 0,9 procent omlaag. Hier werd in doorsnee een stijging met 1,9 procent voorspeld.