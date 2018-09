Minder winst voor Kas Bank

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Effectendienstverlener Kas Bank heeft afgelopen halfjaar minder winst gemaakt ten opzichte van een jaar eerder. Ook de opbrengsten vielen lager uit. Kas Bank zag, mede door de impact van consolidatie en concurrentie in de pensioen- en verzekeringsindustrie, het aantal klanten dalen. Verder vielen provisie-inkomsten lager uit.

In het eerste helft van het jaar kwam de winst uit op 5,1 miljoen euro. Dat was in de meetperiode een jaar eerder nog 8,5 miljoen euro. De baten kwamen uit op 51,8 miljoen euro, van 53,6 miljoen euro in de eerste helft van 2017. De bedrijfslasten stegen in de periode met 3 miljoen euro tot 45,4 miljoen euro. Kas Bank maakte verder bekend een interim-dividend uit te zullen keren van 0,21 euro per aandeel.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen strategische investeringen versneld gedaan om het transformatieproces naar een ,,innovatieve administratiebank" een impuls te geven. Onder meer in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werkt het bedrijf aan verdere groei.

De tweede helft van dit jaar en heel 2019 bestempelt Kas Bank als uitdagend. Het bewaard vermogen en de baten zullen volgend jaar naar verwachting afnemen. Kas Bak mikt op verdere kostenbesparingen en het vinden van nieuwe inkomstenbronnen.