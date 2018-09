Nieuwe topman voor Sanoma Nederland

Gepubliceerd op | Views: 164 | Onderwerpen: Nederland

HOOFDDORP (AFN) - Rob Kolkman is benoemd tot nieuwe topman van Sanoma Media Nederland, eigenaar van onder meer nieuwswebsite Nu.nl en tijdschriften als Libelle, Linda en Donald Duck. Hij neemt per 1 januari de functie op zich, na het vertrek van zijn voorganger Marc Duijndam in augustus.

De 45-jarige Kolkman zal als hoofd van de Nederlandse activiteiten van Sanoma verantwoording afleggen aan topvrouw Susan Duinhoven van het gehele Finse mediaconcern. Hij is afkomstig van informatieleverancier RELX, waar hij verschillende managementfuncties vervulde.

Duijndam kondigde in augustus zijn vertrek aan bij Sanoma. Hij meldde zich in juni ziek en zat sindsdien thuis. Duijndam was pas sinds begin dit jaar de directeur van Sanoma Nederland. Hij kwam over van huizensite Funda, waar hij de hoogste baas was.