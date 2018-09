Amerikaanse overname voor Aalberts

Gepubliceerd op | Views: 453

LANGBROEK (AFN) - Aalberts Industries neemt het Amerikaanse Roy Metal Finishing (RMF) over. Dat werd donderdag bekendgemaakt door de industrieel toeleverancier, zonder het geven van financiële details.

RMF, in 1961 opgericht, heeft met 200 voltijds medewerkers een jaaromzet van circa 30 miljoen dollar. Het is een specialist in oppervlaktebeschermingstechnieken voor de auto-industrie, de algemene industrie en de ruimtevaart.

De overname draagt direct bij aan de winst per aandeel en zal worden gefinancierd met bestaande kredietfaciliteiten.