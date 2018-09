'President-commissaris ING naar Hoekstra'

Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN) - President-commissaris Hans Wijers van ING moet donderdag in Den Haag tekst en uitleg geven aan minister van Financiën Wopke Hoekstra over het jarenlang negeren door ING van de wetgeving tegen witwassen. Dat meldde het Financieele Dagblad donderdag. De bewindsman is volgens de krant ontstemd over deze nieuwe 'deuk' in het maatschappelijk vertrouwen in de bankensector.

Eerder had Hoekstra al grote problemen met de beoogde salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. Hoekstra liet zich al bijpraten door de top van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Bij het overleg was behalve president Klaas Knot ook toezichtdirecteur Frank Elderson aanwezig, aldus de krant.