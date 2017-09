Nordea verhuist hoofdkantoor naar Finland

Gepubliceerd op | Views: 115

<p>STOCKHOLM (AFN) - De Scandinavische bank Nordea verhuist zijn hoofdkantoor naar Finland. Daarmee zal de bank ook binnen de Europese bankenunie vallen. Zweden, waar de bank nu is gevestigd, is geen onderdeel van de bankenunie.</p><p>Nordea gaf de afgelopen tijd wel vaker te kennen dat het met zijn hoofdkantoor uit Stockholm wil verhuizen, onder meer om te ontsnappen aan de strenge Zweedse regelgeving. De verhuizing wordt naar verwachting in de tweede jaarhelft van volgend jaar afgerond. Voor klanten van de bank verandert er niets. Een aantal werknemers zal door de verhuizing mogelijk zijn baan verliezen.</p><p>Eerder aasde Nordea op een fusie met ABN AMRO omdat het daardoor zijn hoofdkantoor zou kunnen verhuizen naar Amsterdam. Een toenaderingspoging van Nordea werd door ABN en de Nederlandse staat afgewezen.</p>