Eerste omzetdaling voor Uber door coronacrisis

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber heeft voor het eerst zijn omzet in een kwartaal zien dalen. Dat gebeurde in het tweede kwartaal van dit jaar als gevolg van het instorten van de taximarkt ten tijde van lockdowns wereldwijd. De bezorgtak Uber Eats groeide wel hard en zorgde voor het eerst voor meer opbrengsten. Die tak wordt sowieso steeds belangrijker voor Uber getuige de overname van branchegenoot Postmates voor 2,7 miljard dollar begin vorige maand.

De waarde van alle boekingen bij Uber daalde met 35 procent tot 10,2 miljard dollar, waarvan 3 miljard bij de taxidienst vandaan kwam en 7 miljard bij de maaltijdbezorgtak. Het aantal taxiritjes lag 56 procent lager en het aantal maandelijks actieve klanten ging met 44 procent omlaag. De netto-omzet, dus zonder het geld dat naar taxichauffeurs en bezorgers gaat, daalde met een derde tot 1,9 miljard dollar.

Uber is bovendien nog altijd zwaar verlieslatend. Er ging een nettoverlies van 5,2 miljard dollar de boeken in. Dat was in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog een verlies van 1,8 miljard dollar.

Met name met Uber Eats wordt nog geen geld verdiend. Dat kan wel en gaat ook zeker gebeuren, zei topman Dara Khosrowshahi. Daarvoor moet in een markt wel een bepaald marktaandeel worden gehaald. Uber vertrok de afgelopen tijd uit een aantal landen waar dat met maaltijdbezorging niet het geval was. Ook de overname van Postmates, nadat een eerdere flirt met GrubHub mislukte toen het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway die maaltijdbezorger kocht, wijst daarop. Bovendien wil Uber verder groeien door ook zaken als medicijnen en boodschappen te gaan bezorgen.

Voor de taxidienst denkt Khosrowshahi dat de markt zeker dit jaar nog niet volledig hersteld zal zijn. Mogelijk duurt dat tot in 2021.