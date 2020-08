Galapagos profiteert weer van samenwerking met Gilead

Hoe meer kandidaten hoe meer growth options. Met het kasgeld kunnen ze veel onderzoek doen en voor elke optie in elk stadium beslissen om verder te gaan of niet. Doordat ze dit geld niet weggeven aan aandeelhouders gaat de pijplijn groeien en is het wachten op de volgende hit. Heb er heel veel vertrouwen in. Growth option zijn onderdeel van de waardering, naast de discounted cash flow. Daar moet Galapagos het nu nog voornamelijk van hebben. Dit is een aandeel dat je 10 jaar weglegt en dan terugkijken.