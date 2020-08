Wall Street met winst de dag uit

Gepubliceerd op | Views: 1.209

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in het groen gesloten. Beleggers verwerkten opnieuw een stroom bedrijfsresultaten. Ook waren er nieuwe cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen dat afgelopen week werd gedaan. Die waren lager dan verwacht, maar nog altijd boven de 1 miljoen. Verder lijkt Wall Street af te wachten of er een akkoord bereikt kan worden in de politiek over nieuwe coronasteun.

De Dow-Jonesindex eindigde op een stand van 27.386,98 punten, 0,7 procent hoger dan een dag eerder. De breed samengestelde S&P 500 sloot met een plus van 0,6 procent tot 3349,16 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1 procent aan tot opnieuw een recordstand van 11.108,07 punten.

In Washington probeert minister van Financiën Steven Mnuchin de Democraten in het Congres achter een nieuw biljoenenpakket voor economische stimulering te krijgen. Veel dichter zijn de twee partijen elkaar niet genaderd, terwijl ze zichzelf een officieuze deadline voor een akkoord hebben gesteld op vrijdag. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering viel afgelopen week beduidend lager uit dan in de voorgaande weken, na twee weken van lichte stijgingen.

Bij de bedrijven won Bristol-Myers Squibb 2,8 procent. De farmaceut verhoogde ondanks een kwartaalverlies zijn verwachtingen omtrent de winst voor heel het jaar. Daarnaast behaalde het concern een belangrijke overwinning in een patentzaak rond het medicijn Eliquis, een belangrijke aanjager van groei.

Restaurants Brands International, het bedrijf achter onder andere Burger King, boekte het afgelopen kwartaal een kwart lagere omzet omdat veel filialen tijdelijk moesten sluiten en verloor 4,4 procent. Mediaconcern ViacomCBS (plus 3,4 procent) kampte met gekelderde advertentie-inkomsten die voor een lagere omzet zorgden, maar presteerde wel beter dan waar Wall Street op rekende.

Andere bedrijven die de boeken openden waren hotelgroep Hilton Worldwide Holding (plus 3,4 procent), concertorganisator Live Nation (min 0,4 procent) en farmaceut Mylan (min 2,8 procent).

Rocket Companies, het moederbedrijf van de grote Amerikaanse hypotheekverstrekker Quicken Loans, maakte zijn beursdebuut. Het aandeel werd 19,5 procent hoger gezet.

De euro was 1,1878 dollar waard tegen 1,1848 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 42,01 dollar. Brentolie bleef even duur op 45,17 dollar per vat.