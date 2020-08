Wall Street traag uit de startblokken

De klap naar beneden zou weleens uit heel onverwachte hoek kunnen gaan komen. Dat moet ook bijna wel, want de beurs is gewend geraakt aan corona-cijfers en de weerslag daarop richting de beurzen.



Wat dacht men van de presidentsverziekingen in Wit Rusland met Aleksandr Loekasjenko als laatste dictator in 'Europa' ? Die ligt niet zo lekker met Poetin namelijk. Het is Aleksandr Loekasjenko er alles aan gelegen om te winnen en zal een oorlog (intern) niet schuwen heeft hij al aangegeven. Zijn kansen om te winnen zijn geslonken. Poetin kan een handje helpen wellicht en de VS zal niet snel ingrijpen zo kort voor zijn eigen verkiezingen. Poetin heeft dus redelijk vrij spel en kan een oorlog wel gebruiken. Hij ligt er in Rusland ook niet lekker bij en dit is een geweldige beproefde methode v/e afleiding daarvan.



Historisch is bewezen dat een oorlog, welke dan ook en zelfs WW2 alleen in het begin van betekenis is. Echter, het kan wel de 1e domino zijn van de achterliggende spanningen en slechte nieuws op de beurs die er al heel lang is....we gaan er spoedig achterkomen!