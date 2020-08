Wall Street traag uit de startblokken

Gepubliceerd op | Views: 130

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn donderdag bij de opening nauwelijks van hun plaats gekomen. Beleggers verwerkten opnieuw een stroom bedrijfsresultaten. Ook waren er nieuwe cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen dat afgelopen week werd gedaan. Die waren lager dan verwacht, maar nog altijd boven de 1 miljoen. Verder lijkt Wall Street af te wachten of er een akkoord bereikt kan worden in de politiek over nieuwe coronasteun.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent lager op 27.184 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,2 procent in op 3322 punten en techbeurs Nasdaq verloor ook 0,2 procent op 10.978 punten.

Bij de bedrijven won Bristol-Myers Squibb 4,6 procent. De farmaceut verhoogde ondanks een kwartaalverlies zijn verwachtingen omtrent de winst voor heel het jaar. Daarnaast behaalde het concern een belangrijke overwinning in een patentzaak rond het medicijn Eliquis, een belangrijke aanjager van groei.

Restaurants Brands International, het bedrijf achter onder andere Burger King, boekte het afgelopen kwartaal een kwart lagere omzet omdat veel filialen tijdelijk moesten sluiten en verloor 2,4 procent. Mediaconcern ViacomCBS (plus 2,8 procent) kampte met gekelderde advertentie-inkomsten die voor een lagere omzet zorgden, maar presteerde wel beter dan waar Wall Street op rekende.

Andere bedrijven die de boeken openden waren hotelgroep Hilton Worldwide Holding (min 1,8 procent), concertorganisator Live Nation (min 2,2 procent) en farmaceut Mylan (plus 0,8 procent).