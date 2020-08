Opnieuw meer dan een miljoen uitkeringsaanvragen in VS

Gepubliceerd op | Views: 1.341 | Onderwerpen: uitkeringen, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Nog eens 1,2 miljoen Amerikanen hebben een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep op het sociale vangnet gedaan.

Het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen was lager dan een week eerder toen nog ruim 1,4 miljoen uitkeringen werden aangevraagd. Economen rekenden in doorsnee weer op ruwweg 1,4 miljoen WW-aanvragen in één week.

Dat er wekelijks nog miljoenen Amerikanen bij de overheid aankloppen voor een uitkering, komt door de grote reorganisaties die in de problemen gekomen bedrijven aankondigen. Daar tegenover staat dat Amerikaanse bedrijven ook weer werknemers aan het aannemen zijn, sinds de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in grote delen van het land zijn versoepeld. Per saldo is de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven afgelopen maand daarom verder gegroeid, meldde loonstrookverwerker ADP eerder deze week.