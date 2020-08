Sabic boekt grootste verlies in tien jaar

Gepubliceerd op | Views: 442

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische petrochemische concern Sabic heeft het grootste kwartaalverlies in ten minste tien jaar geboekt. De vraag naar kunststoffen, cosmetica en andere producten gemaakt met petrochemicaliën was afgelopen periode zwak door de vele lockdowns om het coronavirus onder controle te brengen. Ook kreeg het concern te maken met de sterke val van de olieprijzen de afgelopen maanden.

Het Saudische concern, dat in Nederland zijn Europese hoofdkantoor heeft, verkoopt veel chemicaliën die de prijsbewegingen van olie volgen. Sabic zette in het tweede kwartaal een verlies van 2,22 miljard riyal in de boeken, omgerekend 499 miljoen euro. Dat verlies bestond voor maar liefst uit 1,2 miljard riyal aan afschrijvingen. Het bedrijf rapporteerde een jaar eerder een winst van 2 miljard riyal. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 24,6 miljard riyal, zo'n 30 procent lager dan een jaar eerder.

Ondanks het grote verlies, ziet topman Yusef Al-Benyan al tekenen van herstel in de tweede helft van het jaar. "We verwachten in het derde en vierde kwartaal lichte verbeteringen. Er zullen dan positieve resultaten zijn, aangezien we in juli en augustus alweer te maken kregen met een aangetrokken vraag en betere prijzen."

De grootste olie-exporteur ter wereld Saudi Aramco kocht dit jaar voor 69 miljard dollar een belang van 70 procent in Sabic. Het olieconcern streeft ernaar om ook een van de grootste chemieproducenten te worden.