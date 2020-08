'Coronatrend zette in tweede kwartaal door bij Fagron'

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Fagron blijft een aantrekkelijke belegging te midden van de coronacrisis. Dat stellen analisten van KBC Securities. Zij zien dat door de pandemie de omzetgroei van de toeleverancier voor apotheken minder sterk is dan verwacht, maar dat de winstgevendheid juist oploopt. Die trend werd in het eerste kwartaal al ingezet en vond in de daaropvolgende maanden een vervolg.

De pandemie heeft vooral invloed op de tak van Fagron die op maat gemaakte medicijnen samenstelt, maar de meer basale grondstoffen en hulpmiddelen die het beursgenoteerde bedrijf aanlevert zorgen juist voor sterke prestaties. Deze trend, die zich in alle markten van Fagron voordoet, zal naar verwachting van de marktvorsers slechts langzaamaan worden omgekeerd.

De omzet als geheel viel in het eerste halfjaar lager uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten steeg juist met een "indrukwekkende" 13,2 procent tot 62,9 miljoen euro.

KBC hanteert een buy-advies bij een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel noteerde donderdagochtend 3,8 procent hoger op 19,23 euro en was de sterkste stijger in de MidKap.