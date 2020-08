'Resultaten ING beneden verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 2.106

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalresultaten van ING waren slechter dan voorzien. De bank moest beduidend meer geld apart zetten voor mogelijke kredietverliezen dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Maar er zijn ook positieve punten om te melden, stelt KBC Securities in reactie op de nieuwe cijfers van de bank.

Het financiële concern heeft in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan 1,3 miljard euro opzij moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Mede daardoor is de nettowinst van ING met meer dan 79 procent gekelderd tot 299 miljoen euro.

Volgens KBC zijn de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar evenwel wat gunstiger aan het worden. Daarbij werden in de voorbije periode op sommige onderdelen wel goede zaken gedaan. Ondanks alle tegenwind lukte het de bank om de baten afgelopen kwartaal op peil te houden, op zo'n 4,7 miljard euro.

Controle

Ook heeft KBC de indruk dat de kosten over de gehele linie onder controle bleven bij ING. Waar het volgens de marktvorsers nog wel aan ontbreekt is een helder kostenefficiëntieprogramma. Diverse andere banken zouden duidelijker over hun besparingsplannen zijn. KBC gaat er voorlopig vanuit dat de onlangs aangetreden ING-topman Steven van Rijswijk later nog met meer aankondigingen op dit vlak zal komen.

Het advies voor het aandeel ING blijft staan op buy, met een koersdoel van 8,50 euro. De bank noteerde donderdag rond 10.00 uur 2 procent hoger op 6,31 euro.