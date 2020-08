Siemens behaalt hogere winst dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 221

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Siemens wist in het afgelopen kwartaal tijdens de coronacrisis zijn fabrieken vrijwel onafgebroken door te laten draaien. Daardoor viel de operationele winst van het technologieconcern hoger uit dan verwacht. Ook werd het bedrijf geholpen door kostenbesparingen en een eenmalige herevaluatie van de softwareafdeling.

De bedrijfswinst steeg met 8 procent tot bijna 1,8 miljard euro. Een winststijging van 62 procent bij die softwareactiviteiten van het bedrijf compenseerde de dalingen in alle andere divisies. Daarmee deed Siemens het beter dan de winstvoorspelling van analisten van 1,2 miljard euro. "Ondanks de ernstige wereldwijde crisis hebben we sterk gepresteerd", zei topman Joe Kaeser donderdag. Hij zal overigens aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in februari het stokje overdragen aan Roland Busch, voormalig hoofd technologie bij Siemens.

De omzet daalde met 5 procent naar 13,5 miljard euro. Dat kwam met name door een lagere vraag bij de Healthineers en Infrastructure-afdelingen. Het bedrijf hield vast aan het vooruitzicht van een "gematigde daling" van de omzet voor het hele jaar. Siemens kon geen prognose geven voor de winst.