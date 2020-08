Extra voorzieningen Crédit Agricole en UniCredit door corona

Gepubliceerd op | Views: 264

PARIJS/ROME (AFN) - Crédit Agricole heeft, net zoals veel branchegenoten, extra geld opzij gezet om de voorzieningen op slechte leningen vanwege de coronacrisis op te vangen. Dat bleek donderdag uit een handelsbericht van de op een na grootste beursgenoteerde bank van Frankrijk.

De stroppenpot van Crédit Agricole verdubbelde in omvang en bevat nu bijna 850 miljoen euro. Het financiële concern zette een winst in de boeken van 954 miljoen euro in het tweede kwartaal. Dat is ruim een vijfde minder dan een jaar eerder. De opbrengsten gingen met 5 procent omlaag naar 4,9 miljard euro.

In Rome opende de Italiaanse bank UniCredit de boeken. Ook dit financiële concern zette extra geld opzij vanwege de coronacrisis. In het tweede kwartaal ging er 937 miljoen euro in de stroppenpot van de bank. De winst van UniCredit kwam uit op 420 miljoen euro, na een fors verlies een kwartaal eerder. Dat kwam onder meer omdat een bate uit een verkoop die een jaar eerder nog de winst stuwde, dit keer niet meerekende. De omzet van UniCredit daalde in de periode met bijna 8 procent.