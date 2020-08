Adidas rekent op winstherstel

Gepubliceerd op | Views: 263

BERLIJN (AFN/RTR) - Het Duitse sportkledingconcern Adidas rekent op een herstel van zijn resultaten in het derde kwartaal. Dat zal volgen op een groot verlies in de recente tweede verslagperiode van het jaar, waarin de onderneming hard getroffen werd doordat het grootste deel van zijn winkels gesloten was vanwege lockdowns. Adidas schreef daardoor dieprode cijfers.

Onder de streep resteerde in de verslagperiode een operationeel verlies van 333 miljoen euro. De opbrengsten namen met 35 procent af tot bijna 3,6 miljard euro. De online verkopen wisten de winkelsluitingen enigszins te compenseren. Adidas gaf vanwege de pandemie geen financiële prognose voor heel het jaar af.