Driekwart minder winst voor Europese bottelaar Coca-Cola

LONDEN (AFN) - Coca-Cola European Partners (CCEP) heeft in het eerste halfjaar een driekwart lagere winst geboekt dan een jaar eerder. De bottelaar voor Coca-Cola in Europa had daarbij vooral last van veel lagere verkopen door lockdowns, waarbij consumenten veel minder frisdrank in de horeca of op evenementen dronk.

Vooral in het tweede kwartaal, waarin in veel landen coronamaatregelen volop van kracht waren, gingen de verkopen omlaag. Zo halveerde de volumes voor consumptie buitenshuis, met een totale daling van 22 procent op vergelijkbare basis. In de eerste zes maanden van het jaar daalde de omzet met ruim 16 procent tot 4,8 miljard euro. Onder de streep resteerde een winst van 126 miljoen euro.

CCEP zag de situatie wel verbeteren in de loop van het eerste halfjaar. Zo lag het volume afgeleverde frisdrankverpakkingen in juni nog maar 9 procent onder het niveau van een jaar eerder. In juli zijn die volumes in lijn met de voorgaande maand, meldt het mede in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf.