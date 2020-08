Alleen overname helpt Ctac aan hogere omzet

Gepubliceerd op | Views: 463

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac heeft in het eerste halfjaar de omzet weten te verhogen. Dat dankte de onderneming volledig aan de overname van een consultancybureau. Zonder die inlijving zouden de opbrengsten licht zijn gedaald door de impact van de coronacrisis op klanten.

In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met 2,7 procent tot 42,5 miljoen euro. Dat er zonder de overname van adviesbureau Purple Square een daling zou zijn geweest, komt vooral door problemen in de detailhandel. Winkeliers houden met het oog op de crisis de hand op de knip, waardoor ze ook minder investeren in IT-systemen. Daar staat tegenover dat andere organisaties vaker een beroep deden op Ctac om hun IT-systemen soepel te laten functioneren, toen veel van hun werknemers noodgedwongen vanuit huis moesten werken.

Ctac boekte in het eerste halfjaar een nettowinst van 600.000 euro. Een jaar eerder speelde het bedrijf quitte. Ctac is dit jaar begonnen met het opschonen van zijn productaanbod. Die gaat verder in het tweede halfjaar. Daarin verwacht het bedrijf ook dat de omzetniveaus bij klanten in Nederland en België verder aantrekken.