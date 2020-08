'AEX begint lager aan drukke cijferdag'

Gepubliceerd op | Views: 1.391

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag waarschijnlijk licht lager. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine verliezen te beginnen. Op het Damrak staat beleggers opnieuw een drukke cijferdag te wachten met resultaten van onder meer de AEX-bedrijven ING en NN Group. Daarnaast openden grote Europese bedrijven als Adecco, Adidas, AXA, Lufthansa, Siemens en Deutsche Telekom de boeken. Ook verwerken beleggers het besluit van de Bank of England, die de rente conform verwachting ongewijzigd liet.

ING zette in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan 1,3 miljard euro opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Mede daardoor is de nettowinst van de bank met meer dan 79 procent gekelderd tot 299 miljoen euro. De onlangs aangetreden topman Steven van Rijswijk benadrukt dat de bank ondanks de omstandigheden de rente-inkomsten maar licht zag terugzakken. Ook kreeg ING meer geld binnen uit diensten voor bijvoorbeeld beleggers op de financiële markten.

Verzekeraar NN Group voerde de operationele winst in de eerste jaarhelft op dankzij verdere kostenbesparingen. Het bedrijf achter Nationale-Nederlanden gaat net als concurrent ASR zijn aandeelhouders weer belonen met een tussentijds dividend en het inkopen van eigen aandelen.

Randstad

Randstad zal mogelijk bewegen op de resultaten van concurrent Adecco. De Zwitserse uitzendreus werd in het tweede kwartaal hard geraakt door de coronacrisis. De vraag naar uitzendpersoneel stokte wereldwijd, wat forse gevolgen had voor de financiële prestaties van de onderneming. Adecco benadrukte in een toelichting dat het de maanden juni en juli een "geleidelijke verbetering" op zijn markten heeft gezien.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie door de fors lagere olieprijs en de impact van de coronacrisis wist de onderneming zijn kosten te verminderen door verbeterde operationele prestaties. Topman Bruno Chabas verklaarde dat SBM Offshore met succes een uitdagende periode heeft doorstaan en dat de prestaties in lijn liggen met de eigen verwachtingen.

Fagron

Fagron zag de omzet en winst in de eerste zes maanden van het jaar flink groeien. De virusuitbraak zorgde voor een hogere vraag naar de aan de ziekte gerelateerde producten bij de toeleverancier aan apotheken. Maar er was ook een lagere vraag naar planbare zorg, wat zijn weerslag had op het onderdeel Compounding Services, waar geneesmiddelen op maat worden gemaakt vanuit de bereidingsapotheken.

De euro was 1,1884 dollar waard tegen 1,1895 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 42,35 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 45,47 dollar per vat.